اخبار الخليج – وزيرة الصحة تبحث تعزيز مجالات التعاون الصحي بين البحرين والمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمكتبها في وزارة الصحة صباح اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء الذي عُقد بحضور سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، رحبت سعادة وزيرة الصحة بسعادة سفير المملكة المتحدة، مؤكدةً على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.

وقد تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون بين الجانبين في المجال الصحي وذلك من خلال تعزيز أطر الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض أهم أولويات وزارة الصحة المستقبلية من حيث تقوية البحوث العلمية لدراسة الأمراض وفرص الاستثمار والتدريب المتاحة في مجالات الرعاية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في ظل تطبيق الضمان الصحي، علاوة على كفاءة المختبرات وعلوم الجينوم وخدمات الصحة النفسية، وذلك في إطار مواكبة أحدث المستجدات والمعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.

ومن جهته أشاد سعادة السفير بمستوى العلاقات الثنائية البحرينية البريطانية، مؤكداً على ما يشهده القطاع الصحي بمملكة البحرين من إنجازات متميزة وقصص نجاح بمشاركة الكفاءات الوطنية المؤهلة.