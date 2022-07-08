اخبار الخليج – مجلس «روتاري» القادم سيعمل على التوسع في البرامج والدورات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت رئيس نادي روتاري العدلية رولا الحسيني، عن الانتهاء من أنشطة وخطط النادي السنوية للعام الروتاري 2021-2022، مبينةً أن النادي سيعمل على الاستمرار والتوسع في البرامج من خلال مجلس الإدارة المقبل لتلبية الاحتياجات المجتمعية، خاصةً بعد زوال آثار جائحة فيروس كورونا بفضل الجهود الحكومية التي تم بذلها في هذا الجانب وعودة الحياة الى طبيعتها مما سيمكن النادي من تقديم مشاريع مختلفة تشمل فئات أكبر من المجتمع.

وقالت إن النادي نظم العديد من الفعاليات المتنوعة والتي جاءت بهدف التواصل مع المجتمع، والتي من بينها انشاء حساب توعوي عن مرض السكري ومضاعفاته على منصة الانستغرام، ولقد تم الاستعانة بوزارة الصحة وجمعية البحرين لمرض السكري وبعض الجهات الخارجية لتوفير المادة العلمية والتوعوية، كما تم تنظيم ندوة عن وظائف المستقبل بالمشاركة مع النادي الفرعي لشباب نادي روتاري المنامة، حيث ساهم في تقديم الندوة عدد من أصاب الخبرة،كما تم تنظيم زيارة ميدانية الى الجامعة الامريكية في البحرين شارك فيها عدد من أعضاء النادي وعدد من أعضاء مختلف أندية الروتاري في البحرين بالإضافة الى عدد من الضيوف حيث تم الاطلاع على مرافق الجامعة والاستماع الى نبذة عن برامجها الاكاديمية وفلسفتها التعليمية والحياة الطلابية خاصة أثناء جائحة فيروس كورونا.

ولفتت بأن النادي قام بتنظيم 12 محاضرة تدريبية مدة كل واحدة منها ساعة واحدة عبر الفضاء الافتراضي على منصة زوم كل يوم سبت لمدة ثلاث أشهر، وتم الإعلان عن هذه المحاضرات بوسائل مختلفة وقد حضر 489 شخصًا، وقد تم الاستعانة بخبراء في التدريب من داخل نادي روتاري العدلية، ومن باقي أندية الروتاري في البحرين، بالإضافة الى متطوعين من أصحاب الخبرة من خارج نطاق الروتاري.

وبينت بأن النادي قام خلال الفترة الماضية بعمل تغطية إعلامية لجميع الفعاليات بالتعاون مع الجهات الإعلامية في البحرين من صحف ومجلات بالإضافة الى الإذاعة والتلفزيون، كما قام باستخدام مكثف لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحساب الرسمي للنادي وذلك لنشر التوعية والتأكيد من الاستفادة القصوى للمجتمع المحلي لكافة أنشطة وخدمات النادي.

وأشارت إلى أن النادي قام مؤخرًا بإشراك جميع أندية الروتاري والروتاركت في البحرين في برنامج جوائز الروتاري للقيادة الشبابية، وذلك تحت رعاية وزير العمل، حيث تم تنظيم حفل افتتاح شامل في معهد البحرين للدراسات المصرفية في خليج ا لبحرين، ومن ثم قام كل نادي بعقد برنامج خاص به لتنمية القيادات الشبابية لفئة مستهدفة مختلفة وفي مواقع مختلفة في البحرين، وتمت الاستعانة بعدد من الجامعات والمؤسسات الأهلية كمواقع لعقد البرامج أو كمزودي المستلزمات للمشاركين والمتطوعين والداعمين، ولقد استمر التنظيم والتجهيز للبرنامج بقيادة نادي الروتاري فترة طويلة للتأكد من كافة التجهيزات على جميع المستويات، وقد أعتبر هذا الحدث من أنجح البرامج وأكثرها أثرًا في المجتمع حيث شارك فيه جميع أندية الروتاري في البحرين، ولقد كان الحفل الختامي للبرنامج تكريمًا للمنظمين والمتطوعين.

وقالت بأن هناك تعاونا مع المجلس الأعلى للبيئة في دراسة وبحث وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء حاضنة لنبات القرم في محمية العرين، وذلك لإيجاد العدد الكافي من فسائل نبات القرم وزرع مناطق جديدة مثل السواحل الغربية في جنوب مملكة البحرين حسب مخططات المجلس الأعلى للبيئة، ومن المتوقع البدء في إيجاد التمويل اللازم والبدء في المشروع في المرحلة المقبلة بإشراف مجلس الإدارة المقبل للنادي، والذي سيعمل على إيجاد كافة الترتيبات لإطلاق هذا المشروع البيئي المهم، كما سيتم العمل على تنظيم حملة توعوية بأهمية نبات القرم للبيئة البحرية.