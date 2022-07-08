اخبار دوليه – الأردن.. توقيف 8 أشخاص في حادث ميناء العقبة

محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال تداعيات حادث تسرب غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب الأردن تتوالى. فقد قرر المدعي العام المكلف بالتحقيق في الحادث، الخميس، توقيف 8 أشخاص بعدة تهم بينها «التسبب بالوفاة».

وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي، وليد كناكرية، في بيان أن المدعي العام أسند «عدة جرائم لـ8 أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة»، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن المدعي العام قرر توقيف هؤلاء، بدون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق، مشيراً إلى أن «التحقيق لا يزال مستمراً وفي مراحله الأخيرة».

الاستماع لنحو 160 شخصاً

كذلك أوضح كناكرية أن النيابة العامة استمعت إلى نحو 160 شخصاً، بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث ومصابون وذوو متوفين.

ويضاف للتهم الموجهة للموقوفين «الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وضعف آليات الرقابة».

وفاة 13

يذكر أن تسرب غاز الكلورين السام من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمّان يوم 27 يونيو الماضي أدى إلى وفاة 13 شخصاً، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتنامين وإصابة أكثر من 260.

فيما لا يزال ثلاثة أشخاص قيد العلاج، وحالتهم حسنة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية الخميس.