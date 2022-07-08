اخبار دوليه – الصحة السعودية: نملك نظامًا متطورًا بالحج للكشف المبكر عن الأوبئة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن لديها نظاما متطورا يستخدم في موسم الحج للكشف المبكر عن الأوبئة.

كما أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية، ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم 1443هـ.

هذا وجهّزت وزارة الصحة السعودية مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعد من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 93 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي، لتشمل جميع المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة، مما يمكن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر، وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.

كما تقدّم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري، كما تُقدّم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.

ويتلقى الحجاج عند منافذ دخولهم ومقار بعثاتهم التثقيف الصحي الذي يتضمن عدة محاور، أهمها: كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والأمراض التنفسية والجلدية. فيما تتواصل خدمات مركز الاتصال 937 لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية.

يذكر أن خطة تنفيذ تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، سجلت انسيابه في الحركة المرورية والتنظيمية والخدمية، وسط تكاملية الجهات الحكومية في تنفيذ مهامها وفق خطة معلنة مسبقا.