شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يقدم عرضًا للتعاقد مع مدافع الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، رغبتها في الحصول على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم بامسعود

أحمد بامسعود

وفتحت إدارة نادي اتحاد جدة، خطوط المفاوضات مع نظيرتها في الفيحاء، من أجل بحث إمكانية ضم أحمد بامسعود، نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترى إدارة نادي الفيحاء، أن العرض المقدم من إدارة نادي اتحاد جدة، لكسب خدمات أحمد بامسعود، غير مجزيًا.

وأوضحت تقارير صحفية، أن أحد أندية العاصمة ينوي التقدم بعرض للتعاقد مع أحمد بامسعود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فشل في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، بعدما حسمه الهلال في الجولة الأخيرة.

ماذا قدم أحمد بامسعود رفقة الفيحاء؟

أحمد بامسعود، لعب في صفوف الشباب بنادي الهلال السعودي، ثم انتقل إلى صفوف الفيحاء في عام 2017.

وخاض أحمد بامسعود، صاحب الـ26 عامًا، 74 مباراة رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد.