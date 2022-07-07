فيديو أهداف مباراة الوداد والرجاء في كأس العرش المغربي

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محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي الوداد من الفوز على نظيره الرجاء بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب إستاد العربي الزالولي في مدينة الدار البيضاء دون حضور جماهيري لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من كأس العرش المغربي.

طريقة التأهل الفريقين لربع نهائي كأس العرش المغربي

الوداد والرجاء

وقبل تلك المواجهة كان الرجاء قد نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي بفضل فوزه على فريق نادي رجاء بني ملال في الدور ثمن النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

بينما عبر فريق نادي الوداد بفضل فوزه على شباب المحمدية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليضع قدمًا في ربع النهائي نحو تحقيق الثلاثية بعد فوزه بلقب الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

ولعل السبب وراء إقامة تلك المواجهة دون حضور جماهيري بسبب إنشغال ملعب مركب محمد الخامس بإقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

أهداف مباراة الوداد والرجاء في كأس العرش المغربي

سجل الهدف الأول لفريق نادي الوداد اللاعب يحيى عطية الله مبكرًا وذلك بعد أن إستغل خطأ من حارس مرمى الرجاء ووجد الكرة ساقطة ليلعبها من مسافة بعيدة في المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني نجح زهير المترجي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة تم تنفيذها بطريقة رائعة إستقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى العملاق الأخضر.