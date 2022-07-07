شكرا لقرائتكم خبر عن توسعات مشعر منى.. وادي الخيام يستوعب 2.6 مليون حاج والان نبدء بالتفاصيل

ما هو مشعر منى؟

الدمام - شريف احمد - صباح اليوم الخميس، وطأ حجاج بيت الله الحرام، مشعر منى، لقضاء يوم التروية 8 من ذي الحجة، مقتدين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستعداداً لأداء باقي النسك.مشعر منى هو وادٍ شرق مدينة مكة تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية (جمرة العقبة) والجنوبية (وادي محسر) الذي يفصل بينه وبين مشعر مزدلفة، ولا يُسكَن إلا مدة الحج.

ومشعر منى من السنن المؤكدة يقضى بقدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية، والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة.

ومنى من أكبر المشاعر المقدسة، وتقدر مساحته نحو 7.82 كم مربع، والمستغلة فعلاً 4.8 كم مربع، أي ما يعادل 61 % من المساحة الحقيقية، بينما تغطي 39% من المساحة جبال وعرة ترتفع قممها نحو 500م.

أطول طريق مشاه

وينتهي في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، الذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مروراً بمزدلفة، وهو طريق بـ4 مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس، ويحتوي على الكراسي والمياه الباردة.

أكبر مدينة خيام

وامتداداً للمشروعات التي أقامتها المملكة في منطقة المشاعر المقدسة، فإن منى أحد أكبر المشروعات التي نُفذت لإيواء الحجاج داخل خيام سكنية مصنوعة من الزجاج، مغطاة بمادة "التفلون"، لمقاومتها العالية للاشتعال، ومرتبطة ببعضها بعضاً بواسطة ممرات، على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وتستوعب نحو 2.6 مليون حاج.

يستقر الحجاج في منى لقضاء يوم التروية وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، إذ يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، اقتداء بسنة النبي.

خيام منى المطورة

في حج 1442هـ أصبح مشروع خيام مشعر منى المطورة أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة المملكة في المشاعر المقدسة، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة .

وكان الحجاج يعانون كثيرًا في مواسم الحج قديمًا من حوادث حرائق الخيام، التي كانت تشتعل نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من الحجاج، وعدم تطبيق وسائل السلامة، رغم ما كانت تبذلها المملكة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن من نشر الوعي عبر جميع وسائل الإعلام بجميع اللغات.

أماكن للوضوء

ووفرت المملكة دورات المياه وأماكن الوضوء وسط المخيم، وتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية والمطبخ، ومكب للنفايات وزوّدت كل خيمة برشاشات للمياه تعمل بشكل تلقائي بمجرد استشعارها للحرارة.

وبمجرد انبعاث المياه من هذه الرشاشات يتم صدور صوت جهاز الإنذار في خيمة المطوف، للتنبيه إلى الخطر حيث تتوفر خزانات خاصة لمياه الحريق على شكل أنفاق بأعلى الجبال بمنى بسعة "200" ألف متر مكعب تغذي شبكة إطفاء الحريق بأقطار مناسبة مع ما يلزمها من محابس وقطع.

7 مجمعات دورات مياه

وأُنشئ 7 مجمعات دورات مياه بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة والاستدامة وبما يلبي حاجة ضيوف الرحمن، وبلغ نسبة الاستخدام من (20-30) حاجا لكل دورة مياه للاستهلاك العالي.

وفي هذا العام 1443هـ تم تجهيز خيام متطورة لسكن الحجاج التي نفذته شركة كِدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتستوعب الخيمة الواحدة 21 حاجًا.

مشروع الجمرات

وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدبالعزيز آل سعود -حفظه الله- رعاية لحجاج بيت الله الحرام، بمشروع الجمرات لتوفير أقصى وسائل الراحة والأمان والاستقرار.

ويوم النحر أول أيام عيد الأضحى يبدأ الحجاج في رمي الجمرات وأيام التشريق (11 و12 و13 ذو الحجة). والجمار الثلاث تقع في مشعر منى.

يتكون مشروع الجمرات بشكلها الحالي من أربعة طوابق متكررة، إضافة إلى الدور الأرضي، وتحمل أساساتها 12 طابقاً، ويصل عرضها إلى 85 متراً، مع وجود اثني عشر مدخلاً للجمرات، واثني عشر مخرجاً في الاتجاهات الأربعة مع ربطها بالمخيمات عن طريق الجسور المعلقة.

و المملكة فرت عربات كهربائية لنقل الحجاج من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على منحدرات الدور الثاني لمنشأة الجمرات إلى الجمرة الصغرى.

قطار المشاعر

أيضا يعد مشروع "قطار المشاعر" نقطة مضيئة في تاريخ خدمات النقل في المشاعر المقدسة، وقدم المشروع حلولاً جذرية لمشكلة النقل في المشاعر، إلى جانب إمكانية ربطه بشبكة القطارات على مستوى المملكة عموماً وربطها بالدول المجاورة مستقبلاً .

وإدخال القطار السريع في منظومة نقل الحجاج بالمشاعر أسهم في نجاحات كبيرة، فالقطار الذي انطلق في موسم حج 1432هـ، يبلغ طوله 300 متر، وهو مرتفع عن سطح الأرض في بعض المناطق بنحو 8 لـ10 أمتار، وذلك لمنع تسببه في عرقلة حركة المشاة أو السيارات.

وأنشئت 5 مسارات للقطارات المعلقة تربط منى وعرفة ومزدلفة والعودة إلى منى، تستخدم لنقل الحجيج خلال مواسم الحج.

جسر الجمرات:

ودخل جسر الجمرات مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير إذ أجريت في عام 1995 عملية تعديل على مراحل مختلفة وبشكل جمع بين منظر الجسر وتمثيل حركة الحجاج عليه، أعقبتها تعديلات مماثلة عام 2005 شملت بنية الجسر وتعديل شكل الأحواض من الشكل الدائري الى البيضاوي وتعديل الشواخص، وانشاء مخارج طوارئ جديدة عند جمرة العقبة وتركيب لوحات إرشادية تشتمل على معلومات لتوعية الحجاج وتحذيرهم في حال التزاحم وتم ربط الشاشات واللوحات الإرشادية بمخيمات الحجاج مباشرة.

في موسم حج عام 1436هـ جرى تنفيذ توسعة الساحة الغربية للجمرات بمساحة 40,000م2 من الجهة الشمالية بهدف استيعاب تجمعات الحجاج لتكون الساحة مخرجاً مناسباً لهم باتجاه مكة المكرمة بحيث يصبح شكل الساحة بعرض لا يقل عن 70متراً، وزيادة طولها من 800 إلى 1000 متر وذلك من نهاية مخرج الدور الثاني لمنشاة الجمرات الحديثة.