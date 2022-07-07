شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 57 عاما.. قصة انطلاق بث التلفزيون السعودي لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل 57 عاماً، انطلقت المملكة نحو مرحلة جديدة من إعلامها، إذ أعلنت عن الافتتاح الرسمي للتلفزيون في التاسع من ربيع الأول من عام 1385هـ الموافق 7 يوليو 1965م؛ وذلك في عهد الملك فيصل.

البث الفعليالانطلاق الحقيقي للتلفزيون في السعودية بدأ قبل 10 سنوات من الافتتاح الرسمي، إذ كان أول بث تلفزيوني له على مستوى الشرق الأوسط في عام 1955م، بواسطة محطة تلفزيون البعثة الأمريكية في الظهران، التي كانت تبث باللغة الإنجليزية في نطاق منطقة الظهران.

بعد عامين أي في عام 1957 تأسس تلفزيون أرامكو، وامتد البث فيه من الظهران إلى الهفوف وصولاً لبعض أنحاء الخليج؛ حيث تبث هذه المحطة التي انطلقت بعد نحو ثلاثة أشهر من إنشاء تلفزيون بغداد باللغتين العربية والإنجليزية.

قرار وزاريكانت الإرهاصات الأولى لإنشاءات التلفزيون الحكومي، في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، عندما أصدر الأمير فيصل بن عبد العزيز –رحمه الله- ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، بياناً أعلن خلاله عزم المملكة إدخال البث التلفزيوني إلى البلاد في الإطار الأخلاقي للمجتمع السعودي الذي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأقر مجلس الوزراء في عام 1383هـ، مشروعاً بإنشاء التلفزيون في السعودية على مرحلتين، تكمن في بناء محطتين مؤقتتين في الرياض وجدة، وإنشاء نظام تلفزيوني متكامل على أسس أكثر تطوراً.

تجمع المواطنون في المنازل مترقبين أول إشارة بث رسمي للتلفزيون من محطتي الرياض وجدة باللونين الأبيض والأسود، في مشهد ما زال عالقاً في أذهان السعوديين قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، وبدأ في شهر ربيع الأول من عام 1385هـ، البث الرسمي للتلفزيون من محطتي الرياض وجدة .

البث الملونودخل التلفزيون السعودي مرحلة الألوان في شهر ذي الحجة عام 1394هـ؛ بمدينتيّ جدة ومكة المكرمة؛ وامتدت تلك التكنولوجيا بعد ذلك لعدة مدن، بداية من المدينة المنورة في 12 محرم 1395 ثم الطائف والباحة؛ وبالنسبة لسكان العاصمة الرياض، فاحتفلوا في الأول من شوال عام 1396هـ بعيد الفطر المبارك، مع بداية بث التلفزيون الملون في مدينتهم للمرة الأولى.

هيئة الإذاعة والتلفزيونوأعلنت المملكة في السابع من رجب 1433هـ الموافق 29 مايو 2012م؛ تحويل التلفزيون السعودي والإذاعة السعودية إلى هيئة عامة؛ والتي حملت اسم "هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وجاء الإعلان بقرار من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية؛ إذ فتح هذا القرار الباب لخيارات متنوعة من القنوات التلفزيونية التي يتابعها مختلف شرائح المجتمع السعودي.