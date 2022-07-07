شكرا لقرائتكم خبر عن stc تسجل زيادة 55% في استخدام الشبكة بيوم التروية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع حجم استخدام شبكة stc بعد توافد ضيوف الرحمن في مشعر منى منذ ساعات الصباح الأولى من يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام 1443 حيث تجاوز معدل حركة الحجاج في منى حتى ظهر اليوم الثامن أكثر من 55% مقارنة في نفس الساعة من الأعوام السابقة، كما ارتفع عدد مواقع الجيل الخامس في مكة والمدينة والمشاعر بنسبة 132%. ورصد مركز التحكم بالعمليات الرقمية في stc نقل المزيد من الخدمات عبر الشبكات الأحدث وفق الاستراتيجية التي وضعتها المجموعة، حيث سجلت الحركة الصوتية نمواً أكثر من 57%، فيما حملت شبكة الجيل الرابع والخامس أكثر من 96% من حركة الانترنت في منى.

وعملت stc على تجهيز خطة للطوارئ مع الجهات المختصة لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز استقرار الشبكة، وتضمنت الخطة تجهيز 75 مركزاً للصيانة المنتشرة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والتي يعمل فيها 50 فريق صيانة مجهزة بالكامل للتدخل السريع، كما تتواجد في الميدان 235 عربة مجهزة لضمان سرعة الوصول في حال حصول أي طارئ، إضافة إلى تأمين أجهزة احتياطية للمقاسم والكبائن والمولدات الكهربائية المتنقلة وبطاريات احتياطية وقطع غيار وعربات جوال احتياطية وعربات متنقلة للربط عبر الأقمار الصناعية.

وتتابع stc من خلال مركز التحكم بالعمليات الرقمية بالرياض ومركز أعمال الحج ومركز الاسناد والدعم الفني في مكة المكرمة حالة الخدمات واستباق حدوث أي مخاطر داخلية وخارجية تضمن سرعة الاستجابة مع حالات الطوارئ وتؤمن تشغيل ومراقبة الشبكة والخدمات بهدف تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن طوال فترة موسم الحج.

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