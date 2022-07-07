محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه يحظر توظيف روحانية وقدسية شعيرة الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة.
وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال انطواء هذه الممارسات على استخدام أي من طرق الاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “النيابة العامة” تحذر من مخالفة في موسم الحج تؤدي إلى التوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.