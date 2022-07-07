اخبار دوليه – السعودية تسمح للبنانيين بالقدوم مباشرة إلى المملكة دون قضاء 14 يومًا خارجها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السعودية السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة إلى السعودية دون قضاء 14 يوما خارجها قبل دخول المملكة. وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس): «السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى السعودية دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوماً خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة».

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