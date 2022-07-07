تمرد حزبي يسقط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لقد تطلب الأمر استقالة ما يقرب من 60 من أعضاء حكومته – ما يقرب من نصف الرواتب – حتى يتخلى جونسون أخيرًا عن محاولاته للتشبث بالسلطة. حتى ذلك الحين ، أصر رئيس الوزراء على أنه سيستمر كزعيم مؤقت بينما يطلق حزب المحافظين عملية اختيار خليفة.

يقول بعض كبار المسؤولين في حزبه إن حتى ذلك لن يكون مستدامًا ، نظرًا لتضاؤل ​​عدد الأشخاص الراغبين في العمل معه.

يصطف آخرون بالفعل ليحل محله. ويقول مسؤولو الحزب إنهم سيعلنون الجدول الزمني لانتخابات القيادة بحلول يوم الاثنين.

متحدثًا خارج الباب الشهير في 10 داونينج ستريت ، وهو نفس المكان الذي ألقى فيه العديد من أسلافه خطابات استقالاتهم الخاصة ، أعلن جونسون أنه سيتنحى – دون أن يقول الكلمات بصوت عالٍ.

وقال جونسون: “من الواضح الآن أن إرادة الحزب البرلماني المحافظ هي وجود زعيم جديد لذلك الحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد”.

وأضاف أن “عملية اختيار هذا القائد الجديد يجب أن تبدأ الآن” ، مضيفًا أن الجدول الزمني سيعلن الأسبوع المقبل.

في إشارة إلى أنه يخطط للبقاء في المنصب لأطول فترة ممكنة ، أعلن جونسون أنه عيّن حكومة جديدة “للعمل ، كما سأفعل ، حتى يتولى زعيم جديد منصبه”. يعني تعيين وزراء جدد أن الحكومة يمكن أن تستمر في العمل بينما تستعد للمغادرة.

وتحدث جونسون عن محاولاته للبقاء كقائد وعن “الألم” الذي يواجهه للتنحي ، لكنه لم يشر إلى الفضائح التي أثبتت سقوطه السياسي.

وقال جونسون “خلال الأيام القليلة الماضية حاولت إقناع زملائي أنه سيكون من الغريب تغيير الحكومات عندما نقدم الكثير ... والمشهد الاقتصادي صعب للغاية على الصعيدين المحلي والدولي”.

وقال: “يؤسفني أنني لم أنجح في هذه الحجج ، وبالطبع من المؤلم ألا أكون قادرًا على رؤية الكثير من الأفكار والمشاريع بنفسي” ، مضيفًا أنه فخور بـ “إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” و “قيادة الغرب في مقاومة عدوان بوتين في أوكرانيا“.