شكرا لقرائتكم خبر عن مش هسيبه.. مرتضى منصور يتوعد بمقاضاه نجم الزمالك المصري " الهارب " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ضربت حالة من الخوف والهلع جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري خلال الآونة الأخيرة وذلك بسبب غياب واحد من نجوم الفريق عن التدريبات خلال الأسبوع القادم وعدم قدرة أي من مجلس الإدارة بالوصول إلى مكانه وسبب غيابه.

مرتضى منصور يتوعد سيسيه بسبب الغياب عن تدريبات الزمالك

مرتضى منصور وفيريرا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء إستقر على مقاضاة رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك وذلك بسبب عدم القدرة إلى الوصول لمكانه وعدم الرد على المكالمات الهاتفية التي تصل إليه.

حيث سبق وأن طلب اللاعب إجازة لمدة عشرة أيام من أجل الذهاب إلى بلاده لكن الإدارة رفضت وبعدها لم يتوجه إلى مقر التدريبات بملعب عبد اللطيف أبورجيلة دون الحصول على إذن مسبق بالغياب من الجهاز الفني.

وبداية الغياب كانت عن مواجهة مص المقاصة حيث لم يشارك فيها اللاعب على الرغم من أن البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني كان ينوي إشراكه لتجهيزه للأستحقاقات القادمة من عمر الدوري وكأس مصر.

وقرر مجلس الإدارة تقديم شكو ضد اللاعب للإتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بتهمة التهرب من الفريق حال عدم عودته للتدريبات وإستمرار إنقطاعه عنها خلال الفترة القادمة.

عودة سيسيه من الاتحاد

يُذكر أن رزاق سيسيه كان قاب قوسين أو أدنى من الإستمرار في صفوف الاتحاد السكندري الموسم الماضي بناء على توصية من المدير الفني للفريق وقتها الكابتن حسام حسن بعد المستويات المميزة التي قدمها رفقة سيد البلد لكن إدارة الزمالك تمسكت بإعادته بسبب حاجتها لخدماته.

لكن منذ ذلك الحين لم ينجح اللاعب في حجز مكان أساسي له بالتشكيل سواء في ولاية الفرنسي باتريس كارتيرون أو بعد قدوم البرتغالي جيوسفالدو فيريرا وهو الأمر الذي جعله يغضب ويبدي في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل.

حتى جاءت مسألة رفض الإجازة التي طلب الحصول عليها لتصبح مثل القشة التي قصمت ظهر البعير وهنا قرر مقاطعة التدريبات وهددت الإدارة بمقاضاته للحصول على كافة حقوقها منه إما بدفع غرامة مالية كبيرة أو إيقافه.