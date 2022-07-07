شكرا لقرائتكم خبر عن "المصائب تتوالي".. نجم الأهلي المصري يتعرض للإصابة ويغيب عن مواجهة فيوتشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضربة موجعة بإصابة نجم الفريق وغيابه عن مواجهة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022.

ضربة موجعة جديدة لنادي الأهلي المصري قبل مباراة فيوتشر

النادي الأهلي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن اللاعب طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة على مستوى الركبة اثناء المشاركة في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري المحلي، وعلى آثرها من المُتوقع أن يغيب عن مواجهة فيوتشر القادمة.

واكتفي طاهر محمد طاهر اليوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو الجارى بجلسة تأهيل منفرد في الجيم على هامش مران المارد الأحمر، والذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المُقرر أن يقوم اللاعب بعمل فحوصات طبية قبل مران يوم غد الجمعة من أجل تحديد موعد العودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري والمُقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا على ستاد الأهلي وي السلام.

سواريش يسعى لإيقاف نزيف النقاط في الدوري

ويسعى البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي إلى إيقاف نزيف النقاط حيث فشل الاهلي في تحقيق الفوز خلال المباراتين الأخيرتين بعد أن خسر من سموحة بهدفين مقابل ثلاثة وتعادل في الجولة الأخيرة مع فريق نادي الجونة سلبيًا دون أهداف.