شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم الأخطبوط والجماهير ترفض " المسمار " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسير فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة بقوة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وذلك من أجل تدعيم الصفوف بأكثر من لاعب مميز وفق الطلبات التي سيقوم المدير الفني الجديد نونو إسبريتو سانتوس بطلبها.

اتحاد جدة يقترب من ضم راغد النجار

راغد النجار

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن العميد تمكن بالفعل من ضم زكريا هوساوي خلال الفترة الاخيرة في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير بإقتراب ضمن الدولي المصري طارق حامد نجم نادي الزمالك المصري.

وخلال الفترة الأخيرة بدأ التفكير من جانب مجلس الإدارة برئاسة انمار الحائلي للتعاقد مع حارس مرمى بديل لمارسيلو جروهي حارس المرمى البرازيلي الأساسي للعميد حيث تجد الإدارة ضرورة أن يكون مركز حراسة المرمى متوفر على ثنائي مميز.

وسبق وأن رحبت جماهير اتحاد جدة بفكرة ضم الحارس من صفوف نادي الوحدة الوحدة خاصةً بسبب صغر سنه كونه يبلغ من العمر 25 عام فقط وضرورة تواجده تكمن في تجنب تكرار أخطاء الحارس مارسيلو جروهي صاحب الـ36 عامًا وهو ما جعل الإدارة تفكر في ضم حارس جديد.

ويلعب راغد النجار مع فريق نادي الوحدة منذ العام 2020 حيث تم ضمه قادمًا من صفوف فريق نادي الفيصلي.

جماهير اتحاد جدة ترفض ضم طارق حامد

وفي نفس السياق أبدت جماهير نادي اتحاد جدة عدم رضاهم على إصرار مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي على التعاقد مع متوسط ميدان منتخب مصر ونادي الزمالك طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2022.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل التغريدات تويتر حيث قاموا بتدشين أكثر من هاشتاق لرفض الصفقة، ولعل من أبرز تلك الهاشتاقات الاتحاد أكبر من طارق حامد، وطارق حامد مرفوض يا كعكي، وتمنوا عدم استكمال الإجراءات والتعاقد مع لاعب آخر.

يُذكر ان طارق حامد قد إنتهى عقده مع نادي الزمالك بنهاية شهر يونيو الماضي ويحق له التوقيع مع أي فريق مجانًا دون العودة إلى إدارة ناديه ودخل في صدام متكرر مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.