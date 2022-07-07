شكرا لقرائتكم خبر عن ولعت.. بوادر صدام ناري بين لاعبي أهلي جدة والإدارة بعد الهبوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي، عن بوادر أزمة نارية بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وإدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي.

أزمة نارية بين أهلي جدة ومجلس الإدارة

أهلي جدة

حيث أوضحت صحيفة المدينة، أن ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، طلب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشارت إلى أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، رفضوا الاجتماع مع رئيس النادي ماجد النفيعي، وذلك بعد أن وجه إليهم الدعوة لعقد اجتماع عن بعد عبر خاصية أحد برامج الأون لاين.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل مناقشة أمور الفريق واللاعبين خلال المرحلة الحالية، بعد الهبوط للدرجة الأولى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما قبع في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

الأمير تركي بن عبدالله الفيصل ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين

سدد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله الفيصل رسوم العضوية الذهبية المقررة لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.

وتمنت إدارة النادي أن يمثل تواجد سموه دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية فضلًا عن مساهمته في دعم العاب النادي ومناشطه المختلفة خلال الفترة المقبلة.