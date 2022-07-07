أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الصحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى، معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن كذلك الحالة الصحية لهم حيث لم يتم ولله الحمد تسجيل أية حوادث أو أمراض وبائية بين الحجيج.

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