محامي قاتل نيرة أشرف يكشف عن مفاجأة بشأن عرض فنانون المال للدفاع عن الجاني

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مضي أكثر من أسبوعين على الجريمة المروعة التي هزت مدينة المنصورة شمال القاهرة، حيث ذبح طالب زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة، يوم 20 يونيو الماضي، كشف أحمد حمد، محامي القاتل محمد عادل عن تفاصيل جديدة في القضية.

وقال في مقابلة خاصة مع “العربية.نت” إنه تلقى اتصالات ورسائل على الواتساب من فنانين وفنانات مصريين يعرضون عليه التبرع مالياً للدفاع عن محمد عادل ويعلنون استعدادهم الكامل لمنحه أي مبالغ مالية تتطلبها عمليات الدفاع وإنقاذ الشاب الذي تعرض لـ”ابتزاز عاطفي وضغوط نفسية دفعته لارتكاب الجريمة”، وفق تعبيره.

كما أضاف أنه طلب في الجلسة قبل الأخيرة، عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، وفحص وتفريغ المحادثات والمراسلات في هاتفه المحمول وبريده الإلكتروني، وتعديل الاتهام من القتل العمد مع الخليج 365 الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى الموت.

كذلك أكد أن القضية ما زال فيها الكثير من الأسرار التي لم تعلن بعد، حرصاً على أطرافها، لكن هذه الأسرار قد تغير مسار القضية في النقض، حيث تعرض الشاب لـ”استغلال نفسي وعاطفي ومادي طيلة 3 سنوات دفعه لارتكاب الجريمة”، على حد قوله.

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وأردف المحامي أنه تحدث مع المتهم خلال الجلسات السابقة وحصل منه على البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتفريغ ما به من مراسلات بينه وبين نيرة وأسرتها، وكذلك ما احتوته من تهديدات.

كما أشار إلى وجود تعاطف مع محمد عادل، وأنه يتلقى اتصالات من مواطنين من الخارج يعرضون دعمهم له ولدفاعه عنه.

كذلك أردف أنه وقف مع المتهم قبل النطق بحكم الإعدام وتحدث معه لمدة 7 دقائق، مضيفاً أن الشاب طلب منه أن يبلغ والدته أسفه واعتذاره عما سببه لها من أذى نفسي ومعنوي بسبب جريمته، وأنه ارتكبها بعد وقوعه “تحت تأثير نفسي كبير وتعرضه للظلم والقهر”، وفق قول المحامي.