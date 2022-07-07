اخبار الرياضه السعوديه الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 25 يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على موافقة وزارة الرياضة، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري.

وكشف النادي أنه سيعلن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد.