سفير المملكة لدى لبنان يزف بشرى سارة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المملكة، اليوم الخميس، السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة إلى المملكة دون قضاء 14 يوما خارجها.

وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه في «تويتر»: «السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى السعودية دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوماً خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة».