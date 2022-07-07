بشرى للمواطنين اللبنانيين الراغبين في القدوم إلى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تسمح المملكة بقدوم المواطنين اللبنانيين مباشرة إلى السعودية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوم خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى الجمهورية اللبناني وليد البخاري، أن السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة.
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