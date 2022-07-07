“متحدث الداخلية” يكشف عن مخالفة عقوبتها غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض.
وأضاف الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة: أنه تم فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول مخالفي الأنظمة.
وأشار إلى أن عقوبة ناقلي الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر وعقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا، مضيفا أن من يستخدم التصريح لغير ما أصدر له ستطبق الأنظمة بحقه وسيحال إلى النيابة العامة.
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