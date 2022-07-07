stc البحرين تطلق مبادرة لتجديد المنازل لـ 32 عائلة بحرينية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت stc البحرين، الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، مبادرتها لتأثيث عدد من منازل الأسر البحرينية في المملكة. وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامجها الاجتماعي»فريج stc « وذلك تعبيرًا عن حرصها بالالتزام بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الفعالة في المملكة.

ويأتي ذلك بالشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث وفرت stc البحرين الدعم المادي لتأثيث 32 منزلاَ. كما تهدف هذه المبادرة إلى إضافة روح الفرح للأسر في عيد الأضحى المبارك في بيئة حديثة ومتجددة.

صرح الشيخ زياد آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية لدى شركة stc البحرين عن هذه المبادرة ، قائلا: «إن هذا البرنامج يعد جزءًا مهما من رؤية stc البحرين في الالتزام بالعمل يدا بيد مع حكومتنا الرشيدة لبناء ودعم المجتمع المحلي والأسر المحتاجة. حيث إن توفير حياة كريمة للأسر البحرينية يعتبر واحدًا من أهم الركائز الأساسية لدينا، لذلك فنحن ملتزمون بالاستمرار في دعم رؤية المملكة في خلق مجتمع بحريني مستدام وآمن يسمح بتطور وازدهار مثل هذه المشاريع. كما أننا سعيدون بالعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من أجل تمكين الأسر البحرينية ومنحهم فرصة لخلق ذكريات جميلة تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.”

يهدف مشروع «فريج stc “ إلى تحسين البيئة المعيشية للأسر التي تمر في ظروف صعبة في أنحاء المملكة عبر إعادة تأثيث مساكنهم . وكجزء من هذه المبادرة، قامت stc البحرين سابقا أيضًا بالتعاون مع وزارة الإسكان لتقديم الدعم المالي لتأثيث منازل عدد من الارامل والمطلقات البحرينيات من ذوات الدخل المحدود.

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