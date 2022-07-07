النائب الأول لرئيس الغرفة يؤكد الحرص على تعزيز التجارة بين البحرين وروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد محمد نجيبي، على متانة العلاقات الاقتصادية البحرينية الروسية وأهمية تعزيزها وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال نجيبي لرئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية الدكتور جورج الزريقات، يرافقه نائب رئيس الجمعية السيد أناتولي ميتروشين وسفير مملكة البحرين في روسيا السفير أحمد الساعاتي.

وناقش الجانبان أهمية زيادة حجم الاستثمارات بين القطاعين الخاص في كلا البلدين الصديقين، مؤكدين على الرغبة الصادقة لدى المسؤولين في تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة الهادف إلى زيادة النمو التجاري، وعلى ما تتمتع به البحرين من إمكانيات وموقع جغرافي مميز يجعلها بوابة الخليج العربي ودول شمال أفريقيا للترويج للمنتجات الروسية على الصعيد العالمي، وهو ما أكد عليه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي بأنه أحد أهداف مجلس الأعمال المشترك بين البحرين وروسيا.

من جانبه؛ عبر رئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية عن شكره وتقديره للدور الفاعل التي تبذله غرفة البحرين في تمكين القطاع الخاص البحريني، ولما تقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين البحرين وروسيا بما يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين.