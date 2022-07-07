“الأرصاد” تكشف أعلى المدن تسجيلاً لدرجات الحرارة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن المسجلة لأعلى درجات الحرارة اليوم (الخميس). وأوضح أن مدينة الدمام سجلت أعلى مستوى من درجات الحرارة بـ46 درجة مئوية، تليها محافظة الأحساء بـ44 درجة مئوية. يُذكر أن الأرصاد كانت قد توقعت درجات الحرارة على بعض المدن لتكون كالتالي: (43 درجة بمكة المكرمة والرياض، و42 درجة بالمدينة المنورة، و44 درجة على الدمام، و41 درجة في بريدة، و40 درجة في جدة). أخبار قد تهمك

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