محمد بن مسعود - الدمام - توجيهات قطرية لخلايا إعلامية إخوانية بمهاجمة الهبة الحضرمية بقيادة الجابري
قالت مصادر حسنة الإطلاع أن مسؤولين قطريين أصدروا توجيهات لخلايا إعلامية يمنية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين باعتبار الهبة الحضرمية بقيادة حسن الجابري كمكون معادي لتنظيم الإخوان .
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وقالت المصادر أن المسؤولين القطريين نهوا عبر رسائل واتساب عدد من الإعلاميين الحضارم المنتمين لجماعة الإخوان عن مناصرة الهبة بقيادة الجابري ، ووجه المسؤولون القطريون وسائل الإعلام التابعة لهم ومقدمي البرامج ونشطاء التواصل الإجتماعي بمهاجمة الهبة .
وأشارت المصادر إلى أن وسائل الإعلام الإخوانية المدعومة قطريا بما فيها قناة بلقيس ويمن شباب والمواقع الإخبارية قامت بشن حملة إعلامية هجومية ضد الهبة بقيادة الجابري ، وذلك بعد التوجيهات القطرية لوسائل الإعلام .
وتتحكم قطر بترسانة إعلامية يمنية مكونة من عدد من القنوات الفضائية والمواقع والصحف ، وتتولى قطر توجيه الخطاب الإعلامي وتوظيفه لما يخدم مصلحتها ومصلحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين .
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