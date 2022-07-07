اخبار دوليه – البيت الأبيض: بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي العهد في اجتماع ثنائي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي.

كما قال إن بايدن سيعمل على تمديد الهدنة في اليمن.

يشار إلى أن اليمن يشهد هدنة إنسانية دخلت في 2 أبريل وتنتهي في 2 أغسطس المقبل.

وكان البيت الأبيض أعلن في يونيو الماضي أن بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي العهد، وسيشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تترأس دورتها السعودية. وقال في بيان إن تلك الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسؤولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأميركية.

كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأميركي يثمن دعوة الملك سلمان، ودوره القيادي، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة، وإلى دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى ثمانية عقود.

إنهاء الحرب في اليمن

وأضافت أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين في جدة، لمناقشة قضايا مهمة إقليمية ودولية، منها الجهود السعودية الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

يشار إلى أن السعودية لطالما شددت على ضرورة وقف طهران تحركاتها المزعزعة للأمن في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، كما دعمت المملكة الهدنة في اليمن، مشددة على ضرورة وقف تسليح الميليشيات المدعومة إيرانياً في بعض الدول العربية بما يهدد استقرارها وينتهك سيادتها.

بدورها دانت الولايات المتحدة مراراً أنشطة إيران في المنطقة، لاسيما مسألة دعم الميليشيات.