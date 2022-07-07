اخبار دوليه – اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

محمد بن مسعود - الدمام - اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، إلى مشعر (منى) لقضاء يوم التروية اقتداء بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أنه رافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر، وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وأضافت الوكالة أن حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى تميزت بالانسيابية، وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشارت أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443 هجري التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على الحجاج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.