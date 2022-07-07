اخبار الخليج – محافظ العاصمة يبحث أطر التعاون التي تسهم في تطوير محافظة العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، على أهمية مد جسور التعاون مع بيوت الخبرة المعروفة والمتخصصة في المجالات الحيوية التي تصب في تنمية المجتمع، منوهاً إلى أن المحافظة تحرص على تبادل المعلومات والاستشارات من خلال الأخذ بالرأي والخبرات العلمية والعملية وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال استقبال معالي المحافظ وفد من جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، برئاسة المهندس مازن العمران، حيث تم بحث عدد من المواضيع والمقترحات التنموية التي تسهم في تطوير محافظة العاصمة والارتقاء ببنيتها التحتية، من أبرزها تجديد وتطوير بعض الأزقة والمباني القديمة وجعلها مقصداً سياحياً، والتأكيد على أهمية زيادة الرقعة الخضراء والحدائق والتشجير والتجميل لدور هذه الجهود في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وعنايتها بصحة الإنسان والمجتمع.
وأشار معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، خلال اللقاء، إلى أن المحافظة تعمل بجّد نحو النهوض بكافة الخدمات المقدمة للأهالي والعمل على تطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية، بوصف المحافظة جهة تنسيقية و حلقة الوصل بين الأهالي والجهات الحكومية، مما يشكل ذلك منطلقاً نحو التباحث والتنسيق بين المحافظة والجمعية حول الاستفادة من خبرات المهندسين في تطوير المشاريع الخدمية التي تحتاجها العاصمة، مشيداً معالي المحافظ بجهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية التطوعية في خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية المهندس مازن العمران عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على استقباله أعضاء الجمعية، بما يعكس حرص معاليه على التواصل وتوطيد العلاقات المثمرة بين الطرفين، مهنئاً معاليه على الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
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