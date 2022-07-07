محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض منذ قليل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يلتقي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي خلال زيارته للمملكة منتصف هذا الشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البيت الأبيض : “بايدن” سيلتقي الملك سلمان وولي العهد في اجتماع ثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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