أبها.. ضبط عمالة تصنع حلويات بمواد غذائية منتهية الصلاحية

فيما تم رصد عدة مخالفات كان أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وشروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية، إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته لا يحملون شهادات صحية؛ حيث تم ضبط 7عمال لا يحملون شهادات صحيه وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.
وضبطت فِرَق الرقابة في الأمانة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء و بمساندة امنية اكثر من طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة و نحو نصف طن من الخضروات التي فقدت خواصها الطبيعيه وظاهر عليها علامات التلف والتعفن كما تم ضبط عدد كبير من التجهيزات الظاهر عليها علامات التلف والفساد.
وشددت أمانة عسير على المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفِرَق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.
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