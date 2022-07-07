شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو أبوجبل يتكرر.. اتحاد جدة يفاجئ طارق حامد بقرار مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقرار مثير.

نونو سانتو يرفض انضمام طارق حامد لفريق اتحاد جدة

وأوضح الإعلامي سعد السبيعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي اتحاد جدة لمدة موسمين مقابل 5 مليون دولار.

ورفض نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، انضمام طارق حامد إلى العميد، وقد تتجه إدارة النمور إلى فسخ العقد.

وكان محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي، إلا أن الإدارة تبحث فسخ عقده في الوقت الحالي.

من هو طارق حامد؟

طارق حامد

طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي مثل منتخب مصر لسنوات عدة، وتم استبعاده من صفوف الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب طارق حامد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ عام 2014، بعد انتقاله من سموحة.

وشارك طارق حامد، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في 284 مباراة، وسجل خلالهم 6 أهداف، وصنع 8 أهداف آخرين.