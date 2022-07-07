شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس علماء باكستان» يشيد بخدمات المملكة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه رئيس مجلس علماء باكستان الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام وشؤون الشرق الأوسط الشيخ طاهر محمود أشرفي، بالجهود التي قامت بها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وحرصهما الدائم على متابعة جميع الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتطوير الأعمال والبرامج والخطط التشغيلية والتنفيذية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة مختلف البرامج التي تنفذها الوزارات والقطاعات والمؤسسات المعنية بخدمة الحج والحجاج، وتعزيز أمنهم واستقرارهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم منذ وصولهم للمملكة حتى مغادرتهم لبلادهم سالمين غانمين على مدار الساعة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في إسلام أباد.

وأكد أهمية تقيد الحجاج بجميع الأنظمة والتعليمات المقررة من السلطات المعنية في المملكة والتفرغ الكامل لأداء فريضة الحج وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة بشكل كامل ليتمكنوا من أداء الحج وينعموا بالأمن والاستقرار والراحة طوال فترة وجودهم داخل المملكة.

كما أكد أن المملكة وقيادتها وشعبها يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن وهي محل الشكر والتقدير من شعوب هذه الأمة.

وشدد على عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، مشيراً للجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة لإبراز سماحة الإسلام والدفاع عن المسلمين وقضاياهم وتعزيز السلام العالمي ونشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.