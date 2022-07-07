شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يُعلن ضبط 2500 مخالف و76 حملة وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن أمير مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن عدد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن يتجاوز 150 ألفاً من رجال الأمن والعاملين في الميدان ، منوهاً إلى أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مدينة مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلاً لمخالفي أنظمة الحج وتم ضبط أكثر من 76 حملة وإعلان وهمي للحج.

وبيّن سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب وصوله الى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي أنه تمت إعادة ما يزيد عن 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها بدخول مكة المكرمة.

وشكر سموه الله سبحانه وتعالى أن منّ على ضيوف الرحمن بالتوافد إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية بمشعر منى دون تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية.

وأضاف سموه " أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين نظير ما تم توفيره من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة، فبالرغم من تفشي فايروس كورونا خلال العامين الماضيين إلا أن المملكة لم توقف الحج بل أدى المسلمون المناسك بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية عالية، وفي هذا العام نعود إلى رفع الأعداد إلى مليون حاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الرامية للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامتهم.

وتابع الأمير خالد الفيصل أشكر الجهات العاملة والمتطوعين والذين يقدمون أنموذجاً مشرفاً في خدمة ضيوف الرحمن.

وعن الخدمات ذكر سموه أن أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام تقدر بما يزيد عن 3800 ميقاوات، فيما سوف يتم ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.

وفي الجانب الصحي قال سموه " تم تجهيز 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير يساندها 171 مركزاً صحياً بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية للحجيج مشيراً الى ان قطار المشاعر سوف ينقل 210 آلاف حاج، فيما سوف يتم نقل 790 ألف حاج بواسطة 16 ألف حافلة حديثة".