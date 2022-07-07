شكرا لقرائتكم خبر عن "مطوفو الدول العربية" تُجهّز مخيمات عرفات لاستقبال 150 ألف حاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تخصيص 2700 حافلة لنقلهم في المشاعر و73 مركز لخدمتهم

أكملت مطوفي حجاج الدول العربية استعداداتها لاستقبال الحجاج بمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة. وجهّزت الشركة المخيمات على مساحة 929 ألف متر مربع بالمشعر لاستقبال قرابة 150 ألف حاج عربي سيؤدون الفريضة هذا الموسم من 19 دولة عربية. وجنّدت الشركة 73 مركز خدمة ميدانية لتقديم الخدمات للحجاج العرب من خلال المطوفين والعاملين في هذه المراكز.

وسيتم نقل الحجاج العرب من مقر سكنهم في مكة المكرمة ليلة التاسع من ذي الحجة أو من مشعر منى عبر قرابة 2700 حافلة مجهزة ومكيفة حرصاً على راحة ضيوف الرحمن.

وستستقبل مخيمات منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، الحجاج العرب لقضاء يومين للمتعجلين، وثلاثة أيام لمن أراد البقاء، حيث تم تجهيز المخيمات على مساحة 324 ألف متر مربع للحجاج العرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال على أن الشركة حرصت منذ وقت مبكر على تجهيز المخيمات، وراعت أن تتوفر فيها جميع سبل الراحة للحجاج من توفّر أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.