على الملأ وفي وضح النهار.. شاب تونسي يطعن فتاة أثناء تواجدها على الشاطئ لهذا السبب!

محمد بن مسعود - الدمام - بعد عدة جرائم راح ضحيتها عدة فتيات أبرزهن نيرة أشرف في مصر وإيمان إرشيد في الأردن، تكرر نفس المشهد الدموي لكن هذه المرة في تونس.

وشهدت أحد الشواطئ التونسية جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها فتاة في العقد الثاني من العمر بعد أن باغتها صديقها وسدد لها أمام الملأ في وضح النهار عدة طعنات بواسطة سكين في الظهر، ليغز نفسه محاولاً الانتحار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، أمس الأربعاء.

وأضاف نفس المصدر أن الجاني من مواليد 1992 كان على خلاف مع صديقته، وبعد أن قامت بنشر صورة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهى بصدد السباحة بشاطئ الرمال في مدينة بنزرت توجه إليها إلى نفس المكان وقام بالاعتداء عليها بواسطة سكين قبل أن يطعن نفسه بنفس السكين.

وقد تدخل أعوان النجدة التابعون للحماية المدنية على الشاطئ لتقديم الإسعافات الأولية إليها قبل نقلهما إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها مساء الأربعاء، في حين مازال الجاني في العناية المركزة وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح القوات الأمنية في مدينة بنزرت تحقيقاً في الحادثة مع اعتبار المعتدي بحالة إيقاف إلى حين استكمال العلاج ليتم لاحقاً عرضه على القضاء.