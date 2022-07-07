المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني النيجري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطني النيجري في منطقة (ديفا) شرق جمهورية النيجر، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من جنود القوات الأمنية.
وجددت وزارة الخارجية، دعم المملكة التام لجمهورية النيجر الشقيقة في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، مؤكدةً وقوف المملكة مع حكومة وشعب النيجر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات النيجر الشقيقة.
وأعربت وزارة الخارجية، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيقة، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية النيجر الشقيق دوام الأمن والاستقرار.
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