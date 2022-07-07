تعرّف على راتب الرئيس الأمريكي “بايدن” وموظفي البيت الأبيض الأعلى أجراً

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير الراتب السنوي للعاملين في البيت الأبيض أن من بين أصحاب الدخول الأعلى هم المقربون من الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه.

وحسب ” الديلي ميل” تم إرسال تقرير الرواتب السنوي إلى الكونجرس هذا الشهر لجميع الموظفين البالغ عددهم 474 كما هو مطلوب كل عام.

ووفقا للتقرير يتقاضى 12 عاملا مبلغ 48000 دولار، بينما يتقاضى 24 موظفًا في البيت الأبيض الحد الأقصى من الراتب ، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير ومديرة الاتصالات كيت بيدينجفيلد.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من موظفي البيت الأبيض يحصلون على أكثر من 100000 دولار، في حين أن الحد الأقصى لمعظم الأشخاص هو 180 ألف دولار ، إلا أن هناك استثناء واحد – حيث يكون الشخص الذي يحقق أقصى استفادة هو مستشار العلوم بالإنابة فرانسيس كولينز ، الذي يبلغ راتبه السنوي 300 ألف دولار.

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ومن بين أصحاب الدخل المنخفض الذين يحصلون على مبلغ 48000 دولار ، منسقو الرحلات وشركاء الأبحاث والكتاب للرئيس.

وأضاف التقرير، أن القائمة لا تشمل الرئيس الأمريكي نفسه ولكن من المعروف أن بايدن يحصل على 400 ألف دولار ، وهو الراتب الرئاسي منذ جورج دبليو بوش في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ويحدد الكونجرس رواتب الرئيس، وقد حدث تعديل 5 مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير، أن جميع الرؤساء من جورج واشنطن عبر أوليسيس إس جرانت حصلوا على 25000 دولار. ثم تم رفعه إلى 50000 دولار من خلال فترة ثيودور روزفلت ، وعند هذه النقطة تم رفعه مرة أخرى إلى 75000 دولار من ويليام تافت من خلال هاري ترومان. في خضم فترة ترومان في المنصب ، تم رفع الراتب إلى 100000 دولار ، حيث بقي حتى ليندون جونسون ، وفي ذلك الوقت تم دفعه إلى 200 ألف دولار لجميع الرؤساء من ريتشارد نيكسون إلى بيل كلينتون. وكان بوش الأصغر أول من حصل على الراتب الحالي البالغ 400 ألف دولار. علاوة على راتب بايدن السنوي البالغ 400 ألف دولار ، لديه أيضًا “بدل نفقات” بقيمة 50000 دولار بالإضافة إلى 100 ألف دولار لمصاريف السفر.