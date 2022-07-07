حماة الأمن السيبراني.. جنود مجهولة لتأمين خدمات الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

في الوقت الذي تسخر فيه المملكة كافة قطاعاتها الأمنية لتسهيل مهمة الحجيج هناك نوع آخر من الأمن هو الأمن السيبراني، حيث لا يرى هذا الأمن لكن نتائجه ملموسة في كل وقت وحين.

ويتميز حماة الفضاء السيبراني السعودي الجاهزية التامة على مدار الساعة لتأمين الخدمات الحيوية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ مثلما تم في المواسم الماضية منذ إنشاء هيئة الأمن السيبراني.

ويبذل أبطال الأمن السيبراني جهودًا حثيثة لصد الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق لأنظمة شركات الطيران والجوازات والقطاعات الهامة في المملكة.

ومن دون هذا الفريق كان يمكن اختراق بيانات الحجاج وتعطيل الرحلات الجوية والاستيلاء على البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بما فيها البيانات المصرفية.