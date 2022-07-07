كاد يُفارق الحياة.. ثور هائج يهاجم رجلاً ويطرحه أرضاً بالرياض (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر مقطع فيديو لحظة مهاجمة ثور هائج لأحد الأشخاص في حي المربع بمدينة الرياض.

وأوضح الفيديو المتداول أن الثور كان يقف بعيد بينما يتواجد بعض الأشخاص بالقرب منه وحاول أحدهم إظهار شجاعته وتقدم نحو الثور.

وأمسك الرجل بأداة في يده محاولا توجيه ضربة للثور لكن العاقبة كانت أليمة إذ أدركه الحيوان و”نطحه” طرحه أرضا.

وأسرع بعض الأشخاص لنجدة الرجل الذي وقع على الأرض دون حراك بعد العديد من “الرفسات والنطحات” التي تلقاها في جميع أنحاء جسده.