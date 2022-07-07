بالخطوات.. “حساب المواطن” يوضح كيفية تسجيل الأرملة والمطلقة للاستفادة من الدعم

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج «حساب المواطن» خطوات تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من الدعم، وخطوات تسجيل المرأة المطلقة، سواء في حال وجود أو عدم وجود تابعين لكل منهما.

وأشار البرنامج إلى أن الأرملة بإمكانها التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة).

كما أن المطلقة بإمكانها التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن).

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وأفاد بأنه حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن)، بالإضافة إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.