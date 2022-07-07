شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق افريقي يقترب من خطف حاوي الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب عملاق الكرة الأفريقية من الحصول على خدمات نجم الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد سوء أداء اللاعب في الفترة الأخيرة ورغب المارد الأحمر في الرحيل.

سيمبا التنزاني يقترب من خطف لويس ميكيسوني لاعب الأهلي

ميكيسوني يقترب من الرحيل عن الأهلي المصري

وكشف وكيل الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني نجم الأهلي عن حقيقة رحيل اللاعب وعودته من جديد إلى فريقه السابق سيمبا التنزاني، صاحب الـ26 عامًا انضم إلى المارد الأحمر في الصيف الماضي، ولكن لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال فترة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويغيب ميكيسوني عن النادي الأهلي والملاعب منذ شهر مايو الماضي بسبب الإصابة التى تعرض لها على مستوي الركبة، وأشارت بعض التقارير عن اهتمام فرق مثل المريخ والهلال في السودان وسيمبا التنزاني من التعاقد معه بالإضافة إلى فريق يانج أفريكانز وكايزر تشيفز.

وقال ماتوكا وكيل اعمال اللاعب في تصريحات لموقع "iDiski Times" الجنوب إفريقي:"لم يتواصل فريق كايزر تشيفز من أجل الحصول على خدمات ميكيسوني، ولم اقوم بعرض اللاعب على أي نادى آخر".

وأضاف:"فريق سيمبا التنزاني لم يتواصل معى بالإضافة إلى يانج أفريكانز كل ما يأتي حتى الآن هي أشياء نسمعها للمرة الأولى، ولكن إذا غادر الأهلى، فإن الهدف هو انتقال ميكيسوني إلى شمال إفريقيا".

جدير بالذكر أن ميكيسوني سجل مع الأهلي 3 أهداف وقام بصناعة هدف خلال لعب 18 مباراة في جميع المسابقات.

الأهلي يستعد لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

وفي سياق آخر تستعد كتيبة ريكاردو سواريش الميدر الفني لفريق الكرة القلعة لمواجهة قوية أمام نادي فيوتشر لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يمني النادي الأهلي النف سبحصد اللقب والفوز بالنقاط الثلاثة بعد أن حصد نقطية يتيمة خلال المباراتين الأخيرتين بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اجولة ما قبل الماضية.

وضمن مؤجلات الجولة التاسعة لم ينجح لاعبوا النادي الأهلي في الفوز على الجونة وعادوا من ملعب خالد بشارة بتعادل سلبي أضاع عليهم نقطتين في طريقة حصد لقب الدوري موسم 2021-2022.