شكرا لقرائتكم خبر عن "أحوال مكة" تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة مشاركتها في موسم الحج هذا العام 1443ه، بمكتب متكامل وعربة متنقلة في المشاعر المقدسة، لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى المكتب الرئيس في مكة المكرمة ومحافظتَيْ جدة والطائف.

ويقدم المكتب والعربة المتنقلة الموجودين مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.