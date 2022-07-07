شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 53 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات ومزدلفة، ومنى والجمرات والمدينة المنورة، وجدة والطائف بلغ (53,450) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443ه.

وقدمت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة مجموعة من الخدمات، منها إجراء (8) عمليات قلب مفتوح، و(108) قسطرات قلبية، فيما أُجرِيَت (313) عملية غسيل كلوي، و(9) عمليات مناظير، و(177) عملية جراحية، بينما دخل (459) حاجاً وحاجة المستشفيات. وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية، منها (4) حالات تشخيص جلطات دماغية، و(1) حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و(6) حالات للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1725) حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم 8/12/ 1443ه.