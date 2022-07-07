اخبار دوليه – الإمارات تعتمد إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة.. وإقرار قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم

محمد بن مسعود - الدمام - أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، نوعا جديدا من الإجازات مخصص لمواطنيها الذي يعملون في وظائف حكومية، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

واعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.

وتبلغ الإجازة عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة.

ويهدف القرار إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الوطني، وفقا لما ذكرت صحيفة «البيان» الاماراتية.

وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، قد أقر في وقت سابق إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7.62 مليار دولار أميركي تقريبا).

وأمر الرئيس الإماراتي أيضا باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» بمبلغ 2.4 مليار درهم.

كما أقر اعتماد 3 آلاف مستفيد من القروض السكنية لهذا العام بمعدل 500 اسم لكل شهر، فضلاً عن القرار المتعلق بمعاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة.