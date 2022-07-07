برنت فوق 100 دولار بفعل استمرار مخاوف الإمدادات والركود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
صعدت أسعار النفط اليوم بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.6 في المائة، إلى 101.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتا، أي 0.7 في المائة، إلى 99.18 دولار للبرميل.
وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بحوالي دولارين، ثم عاودت الزيارة وصعدت بنحو دولار واحد.
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وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران ، بحسب “رويترز” .
وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.
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