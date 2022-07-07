مركز القيادة والسيطرة في مشعر منى يدير الحج بكفاءة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

يدير مركز القيادة والسيطرة للأمن العام في مشعر منى مراسم الحج بكفاءة كاملة؛ إذ يعتبر المركز عين المراقبة لكل ما يحدث في الميدان.

رقابة مكثفة

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أكثر من 8 آلاف كاميرا موزعة على أجزاء المشاعر المقدسة، وعلى المداخل في مكة المكرمة، وساحات المسجد الحرام، لرصد سير الحالة الأمنية لحجاج البيت الحرام، لرصد سير الحالة الأمنية، لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى التأكد من مسح الطرق لكيلا يكون هناك أي عائق يسبب كثافة مرورية على النقاط المركزية.

وفي صالة المراقبة التلفزيونية رفعت الطاقة البشرية والتشغيلية لهذا العام؛ فوصلت كبسولات المراقبة إلى 25 كبسولة. وفي هذا العام استخدم نظام المعلومات الجغرافية إضافة إلى رصد كلب ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد غرفة القيادة والسيطرة في مشعر منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، أما الأخرى الموجودة في مزدلفة فتتولى الجانب التنسيقي لكافة الجهات المعنية.

اكتمال وصول الحجيج إلى مشعر منى

من جهة أخرى اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443 ه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – .

ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية الآلافُ من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.