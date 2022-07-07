أمير تبوك يستقبل نائب المشرف العام على أعمال الحج بمنفذ حالة عمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بمكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، الذي اطلع سموه على تقارير الجهات المشاركة بعد انتهاء المرحلة الأولى لخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار خلال الأسابيع الماضية من مختلف الدول لأداء مناسك الحج لهذا العام .
واطلع سموه على آخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة التي سيتم تنفيذها عقب عودة الحجاج من أداء مناسك الحج لأوطانهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الحرص على خدمة ضيوف بيت الله الحرام .
وقدّم سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار شكره لجميع العاملين بالمنفذ ، معرباً عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى وما شاهده من المستوى الكبير والمقدم لخدمة حجاج ضيوف بيت الله الحرام أثناء لقائه الأسبوع الماضي بالحجاج في منفذ حالة عمار ، مؤكداً مواصلة الجهود لتسهيل أمور الحجاج أثناء مغادرتهم .
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