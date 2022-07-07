أكثر من 17250 عبوة تمر وزعتها كشافة وزارة التعليم لحجاج بيت الله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزعت كشافة وزارة التعليم أكثر من ١٧٢٥٠عبوة تمر على ضيوف بيت الله الحرام لخدمة ضيوف الرحمن ،وذلك ضمن مسار (توزيع الوجبات) وهو أحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة وزارة التعليم في خطتها لحج ١٤٤٣ هـ .
وبلغ إجمالي عدد الوجبات التي تم توزيعها على مدى الأيام الماضية ٢٣٥٠٠ وجبة تنوعت أصنافها بين جافة وأخرى ساخنة وبالإضافة لعبوات التمر ، كما تعاونت كشافة وزارة التعليم مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والإسهام في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني ، بالإضافة إلى مشاركة الكشافة مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في تفويج الحجاج داخل المطاف والخروج منه إلى المسعى بأدواره المختلفة.
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