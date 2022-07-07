“النجدي و السواكني والحري”.. تعرّف على أسعار الأضاحي بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - يشهد سوق الماشية في المدينة المنورة نشاطًا ملحوظًا مع قرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.

ورصدت “واس” خلال جولة ميدانية بالسوق توافد العديد من المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء أضاحيهم قبل ذروة السوق، كما تفاوتت الأسعار على حسب نوع الأضحية.

وتراوحت أسعار “النجدي” من 2000 إلى 2500 ريال، فيما ترواحت أسعار “الحري” من 1500 إلى 2500 ريال، كما ترواحت أسعار “السواكني” من 1100 إلى 1300 ريال.

أخبار قد تهمك

أما “النعيمي” فقد ترواحت أسعاره من 1700 إلى 2300 ريال، فيما ترواحت أسعار الإبل من 2000 إلى 10000 ريال.

من جهتها، توجد العديد من الجهات ذات العلاقة بالسوق للإشراف والرقابة، نظير التوافد الملحوظ للراغبين في الشراء، إلى جانب استعداد المسالخ الرسمية بالسوق لصبيحة يوم العيد الذي يُشكل ذروة أعمالها.